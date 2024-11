Lanotiziagiornale.it - Violenza sulle donne, Medici senza Frontiere nel 2023 ha assistito oltre 62mila vittime

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Si parla spesso di, ma per molti è difficile quantificare l’entità di questo terrificante fenomeno. A provare a fare chiarezza èche ha tratto un bilancio sull’anno scorso. “Mai così tantesopravvissute asessuale nelle cliniche di”. Lo rivela l’organizzazione umanitaria che ricorda come “paura, vergogna e molti altri ostacoli impediscano a un numero imprecisato di sopravvissute asessuale di ricevere, o anche solo di cercare, cure mediche e supporto psicologico. Eppure, – si aggiunge – le prime 72 ore dopo uno stupro sono cruciali per prevenire la trasmissione dell’HIV e altre malattie”.“Le violenze sessuali sono un’emergenza medica, anche se spesso mancano i servizi sanitari per le sopravvissute”, avvertein occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro leche si celebrerà nei prossimi giorni.