Inter-news.it - Verona-Inter, Inzaghi prova il ‘piano B’? Una possibilità

Leggi su Inter-news.it

sarà la sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A 2024-2025. Per il match, Simonepotrebbe pensare a una soluzione, non più inusuale, a centrocampo.LA SITUAZIONE – Insi potrebbe assistere al ricorso a Piotr Zielinski nel ruolo di regista, così come fatto da Simonein altre occasioni in questa stagione. Il polacco si è ben disimpegnato, in fase offensiva, contro la Juventus, mentre ha mostrato delle fragilità in termini di copertura. Rispetto ad Hakan Calhanoglu, la differenza resta ed è evidente. Però, trattandosi di un giocatore di estrema qualità e disponibilità costante al miglioramento professionale, il calciatore ex Empoli merita comunque di avere fiducia per i progressi che potrebbe mostrare anche in fase difensiva.Zielinski o Asllani? Il dubbio diperLO SCENARIO – Con l’assenza molto probabile di Calhanoglu, dato il problema avvertito con la Turchia e la volontà dello staff medico dell’di sopperire al rischio di possibili ricadute, restano due le opzioni per