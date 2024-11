Sport.quotidiano.net - Un sogno ad occhi aperti. "Spezia, facci esultare. Possiamo tornare in A»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"È unodache può competere per la Serie A diretta". Carichi di entusiasmo, i tifosi aquilotti puntano in alto, rinfrancati anche dalle recenti dichiarazioni del ds Stefano Melissano: "La conferma della rosa a gennaio consentirà di alimentare le ambizioni". Ottimismo nelle parole di Biagio Maggiani: "Quest’anno loha una rosa di qualità e può puntare ai vertici, ben oltre una semplice salvezza. Se resterà la struttura di base, come ha detto il ds Melissano, gli Aquilotti potranno aspirare a qualsiasi risultato, a partire dalla promozione diretta. Se poi arrivasse la chicca di un rinforzo si chiuderebbe il cerchio. L’entusiasmo è a mille, siamo tutti contenti dell’intensità che la squadra mette sempre in campo e del suo allenatore che è un valore aggiunto. In questa fase sarebbe opportuno che i Platek investissero piuttosto che pensare a cedere, la Serie A darebbe benefici economici anche a loro".