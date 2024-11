Umbria l’abbraccio incontenibile di Elly Schlein a Stefania Proietti | Siamo rimaste senza suole – Il video

Leggi su Open.online

Che il centrosinistra vincesse in Emilia-Romagna, pareva poco meno che scontato. Ma tutt’altro che scontato era invece il risultato in, dove peròha vinto e nettamente contro la governatrice uscente Donatella Tesei (centrodestra). A scrutinio quasi ultimato, i punti percentuali di distacco sono ben 5.regala così una felice doppietta al Pd, eper una volta si goda una serata di pura gioia politica. Arrivata a Perugia per festeggiare con la neo-governatrice,le getta le braccia al collo in un’esultanza a favore di social:tra le due dirigenti Pd finisce dritto su Instagram. Messaggio alla premier Giorgia Meloni, e agli elettori. «Che mese e mezzo vissuto insieme!», esulta l’ex sindaca di Assisi. «In cammino», le replica sorridente la segretaria Pd, riecheggiando lo slogan della cavalcata elettorale di