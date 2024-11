Lapresse.it - Ue, prove di sblocco su nomina Commissione. Fonti Madrid: “Fitto e Ribera? No a veti incrociati”

Tentativi didello stallo sull’approvazione della nuovaEuropea da parte del Parlamento Europeo. Secondo alcuni media spagnoli come El Mundo e eldiario.es, i socialisti spagnoli sarebbero disponibili ad appoggiare il candidato del governo di Giorgia Meloni in Ue, Raffaele, per sbloccare ladella socialista Teresae permettere la messa in moto del nuovo Euroesecutivo. Dal gruppo dei Socialisti e Democratici non confermano la mossa ma il leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, l’ha data per fatta, affermando che i socialisti hanno “aperto alla possibilità di scendere a patti con quella che definiscono l’ultradestra europea, in cambio dei voti per“. Ha poi rimarcato, aprendo la riunione della direzione del suo partito: “Ecco quanto valgono i cordoni sanitari” imposti dai socialisti.