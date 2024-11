Anteprima24.it - Triathlon Caracciolo: Kronos protagonista anche nello ‘Sprint’

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo gli exploit delle giovanili e di Domenico Rosa nell’Aquathlon,ancoranelSprint.Domenico Rosa si conferma ai vertici con il 6° posto Assoluto e 3° di Cat.S1. Viglione chiude 18° e 1° di cat.M1, Mariani 24°, Matino, Lo Russo e Puca 71° 72° e 73° ed il canadese Carmelo Morra chiude 76° e primo di Cat.M7. Aceto ritirato per una foratura.A margine del weekend di gare il presidente Stefano Titi si è voluto congratulare con gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento auspicando sempre più gare nel territorio campano. È statal’occasione per fare un resoconto della stagione: “Team è ormai una realtà nel panorama sportivo non solo locale, manazionale. Quest’anno abbiamo conquistato Kona grazie a Luigi Tedesco, il settore giovanile è cresciuto tantissimo sotto la guida di Marco Salierno e Agostino Viglione e tutti gli age group si sono migliorati vedi le prestazioni di Dina Caliro e Domenico Rosa.