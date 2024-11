Thesocialpost.it - Tremendo schianto tra volanti: è tragedia, un poliziotto perde la vita, tre colleghi feriti

Questa mattina, in via dei Monfortani, zona Torrevecchia a Roma, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto duedella Polizia di Stato. Una pattuglia, diretta verso una segnalazione di rissa, si è scontrata con un’altra proveniente dal distretto di Primavalle, che stava trasportando un fermato in questura.Nell’impatto, un agente di 30 anni è deceduto sul colpo, mentre altri tree il fermato hanno riportato ferite di varia entità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto.La comunità è profondamente scossa da questa tragica perdita, e le autorità esprimono il loro cordoglio alla famiglia dell’agente scomparso. Si attendono ulteriori dettagli sull’evoluzione delle condizioni deie sugli esiti delle indagini in corso.