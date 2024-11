Tennis Binaghi | Sinner fenomeno ha fatto un anno incredibile Ma la vera sorpresa è Paolini

Leggi su Sportface.it

Angelo, presidente della FITP, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, all’indomani della vittoria di Jannikalle Atp Finals di Torino: “Questo ragazzo è un: riesce a trarre energia positiva da ogni situazione e non si lascia condizionare da niente, tantomeno dal caso doping che gli sta tormentando la vita. Nonostante questo incidente haun, vincendo due Slam, le Finals e diventando numero 1 del mondo. Difficile chiedergli di più. Una delle cose che mi hapiù piacere è che ho sentito dire all’interno del suo staff che tiene al torneo di Roma più che a qualunque altro“.Il numero uno della FITP ha poi aggiunto: “Ilitaliano sta vivendo il suo momento migliore in assoluto. Cosa bisogna fare di più per rendere un momento più irripetibile che un numero 1 del mondo italiano premiato in Italia da un presidente Atp italiano? Dobbiamo tenere i piedi per terra, ma anche essere realisti e goderci questi grandi successi che l’Italia delha inseguito per decenni“.