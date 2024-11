Ilgiorno.it - Sindacalista morto in Vespa. Fermato un ex infermiere . È accusato di omicidio stradale

Leggi su Ilgiorno.it

TURANO LODIGIANO (Lodi) Svolta nel caso della morte di Mauro Tresoldi, il 56enne di Turano Lodigianoall’alba i venerdì in seguito allo schianto tra la suaed un furgone lungo la provinciale 26 all’altezza di Cavenago d’Adda. Il 64enne di Lodi, ex, alla guida del Renault Trafic è statocon l’accusa di. Oltre il dolore e allo sconcerto per l’improvvisa scomparsa del 56enne c’è dunque il tentativo di cercare di fare piena luce su quanto è successo. La salma di Tresoldi è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Pavia dove questa settimana sarà sottoposta ad indagine autoptica. C’è anche un altro elemento da tenere in considerazione: nel tratto in cui èTresoldi, al momento dell’impatto, non erano segnate le righe orizzontali per terra lungo la mezzeria tenuto conto che il tracciato era stato interessato nei giorni precedenti da lavori di riasfaltatura.