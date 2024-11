Unlimitednews.it - Scamarcio “Ho pestato troppi piedi tra produttori e registi”

ROMA (ITALPRESS) – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani: in prima serata, ogni martedì dal 19 novembre. Tra gli ospiti della prima puntata Riccardo, attore controverso, noto per il cattivo carattere ma anche per l’inquietudine che lui rivela essere una cifra importante di sè. Nell’intervista l’attore mostra un lato divertito e brillante, regalando agli spettatori unomai visto, in un ritratto allegro e inusuale, lontano da quello più conosciuto del divo bello e tenebroso. Sulla famosa scena di sesso sul set di “Manuale d’amore 2” di Veronesi, Fagnani gli ricorda che a detta di Monica Bellucci “è stata la più erotica che lei abbia mai interpretato: è reciproco?”. Erisponde: “Posso ricambiare, ci mancherebbe! Certo, mi sono attirato l’odio di tanti uomini con quella scena”.