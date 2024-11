Lanazione.it - Sanità della Valtiberina fra cambiamenti, criticità e dati positivi

Arezzo, 18 novembre 2024 –fra. Lo stato di salute del delicato settore sotto la lente d’ingrandimento di Mario Menichella, che ricopre l’incarico di assessore ae servizi sociali a Palazzo delle Laudi. “Sul tema” dichiara Menichella “vengono diffuse spesso e ad arte, per puro tornaconto politico, informazioni contraddittorie che creano allarme. Occorre stare ai fatti concreti come, ad esempio, all’intervento per la prevenzione antincendio dell’ospedale, che prevede un finanziamento che supera i sei milioni di euro. Il nostro compito è programmare, controllare e soprattutto, rappresentare a chi governa lain Toscana, Regione e Azienda Usl, le esigenzepopolazione. Con fermezza, sì, ma sempre con spirito costruttivo”.