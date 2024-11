Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, interviene De Laurentiis: la decisione per il prossimo incontro con l’agente

Per ildi Khvichatskhelia spuntano ulteriori novità: Aurelio Deavrebbe deciso di intervenire personalmente nella trattativa Una partita dentro e fuori dal campo. Quella di Khvichatskhelia con il Napoli ha preso questa piega negli ultimi mesi. Dalla scorsa estate, quandodel giocatore ha espresso la volontà di lasciare i partenopei, si sono susseguiti una serie di eventi che ci hanno portato alla fine di questo 2024. Nel mezzo l’arrivo di Antonio Conte che ha convinto il georgiano a rimanere, un’offerta del Paris Saint Germain rispedita al mittente e una serie di colloqui tra Mamuka Jugeli ed il d.s. Giovanni Manna.L’ultimo, diverse settimane fa, quando il Napoli era di trasferta a San Siro per la partita contro il Milan. In quella occasione è trapelato ottimismo, ma le parti non hanno ancora trovato un accordo.