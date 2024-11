Inter-news.it - Prandelli: «Inter e Napoli favorite. Un problema per Fonseca»

Cesare Prandelli ha parlato della lotta scudetto, indicando l'Inter e il Napoli come le squadre più accreditate per la vittoria finale. Poi una considerazione sulle alternative. IL GIUDIZIO – Cesare Prandelli ha espresso il suo punto di vista a Radio TV Serie A riguardo la lotta scudetto. Questo il suo commento: «Le favorite sono l'Inter e il Napoli, poi considero anche la Juventus e l'Atalanta come possibili candidate allo scudetto. Inoltre, non dimenticherei il Milan, che ha la possibilità di tornare a lottare per il vertice. Fonseca mi sembra ogni tanto solo, non accompagnato dalla presenza dirigenziale di cui avrebbe bisogno. Tale presenza sarebbe importante per rendere il tecnico ancora più forte nelle scelte».