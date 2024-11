Quotidiano.net - Pillole di iodio, fagioli e salsa bolognese: il kit anti guerra di Svezia, Finlandia e Norvegia

Roma, 18 novembre 2024 – In arrivo lettere speciali per milioni di svedesi. Lunedì inizieranno a ricevere copie di un opuscolo che consiglia alla popolazione come prepararsi per affrontare, in caso dio di altra crisi inaspettata, le situazioni che si presenteranno. "Se la crisi o laarriva" questo è il nome del fascicolo. Aggiornato, dopo sei anni, a causa di ciò che il governo di Stoccolma chiama “il peggioramento della situazione di sicurezza”, che implicherebbe un’invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Per gli svedesi, l'idea di un libretto civile d'emergenza, non è nuova. La prima edizione di "If War Comes" è stata prodotta durante la secondamondiale ed è stata aggiornata durante lafredda. Il ministro svedese della Difesa civile, Carl-Oskar Bohlin, ha dichiarato il mese scorso, che poiché il contesto globale è cambiato, anche le informazioni destinate alle famiglie svedesi devono riflettere i cambiamenti.