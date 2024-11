Formiche.net - Piano di azione congiunto. Al G20, Modi e Meloni programmano il futuro dei rapporti Italia-India

La presidente del Consiglio Giorgiae l’omologono, Narendra, scelgono lo scenario del G20 organizzato in Brasile per pianificare i prossimi cinque anni della strategic partnership. L’incontro faccia a faccia che verrà ospitato a latere dei lavori in programma questi due giorni, il quinto in due anni, serve infatti a dare via libero definitivo al “joint action plan”, ildi lavoro condiviso quinquennale.Si tratta di una roadmap che traccia la traiettoria della relche lo scorso anno, proprio mentre il G20 veniva ospitato dall’, ha raggiunto il più alto livello possibile riconosciuto dai due Paesi (la strategic partnership).Ildisarà la base operativa della partnership, per il presente e soprattutto per il, quindi, e potrebbe diventare un sistema di programmcontinuativo.