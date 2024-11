Quotidiano.net - Phishing, botnet, ransomware: i cyber attacchi che minacciano le imprese

Roma, 13 novembre 2024 – Che lasecurity italiana sia una priorità urgente per lenon è una novità. Ma l’ultima indagine di Tig-The Innovation Group presentata oggi alsecurity Summit fotografa per bene la situazione, sempre più pericolosa. Durante l’evento, il più importante appuntamento su transizione digitale e nuove frontiere dell’innovazione, la società milanese specializzata in tecnologia e trasformazione digitale ha spiegato come il 95% delle nostresubiscae come sia necessario maturare al più unaresilienza per affrontare sfide attuali e future. Un esempio? L’intelligenza artificiale. Glipiù diffusi Secondo il report Tig “Risk Management 2024”, il 95% delle aziende hadi, ossia quell’attività di comunicazione malevola via mail tesa a sottrarre dati con promesse truffaldine.