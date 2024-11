Ilfattoquotidiano.it - Paura al castello di Windsor: “I ladri sono entrati nella tenuta mentre William e Kate dormivano con i figli”. Ecco il bottino del furto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una pochi passi dalla residenza dovevivono con i loro tre bambini,la famiglia reale stava dormendo. Il quotidiano The Sun oggi ha diffuso la notizia dell’intrusione avvenutazona di pertinenza di, accanto all’Adelaide Cottage, il 13 ottobre scorso. I due malviventi, col viso coperto, avrebbero fatto irruzionefattoria Shaw, una azienda agricola che si trova all’interno del parco e dell’area sorvegliata (o che almeno dovrebbe esserlo) dia cinque minuti da dove dove la coppia reale si è trasferita a vivere nel 2022. Al momento non sarebbe stato eseguito alcun arresto ma la polizia avrebbe fornito una ricostruzione plausibile dei fattile indagini proseguono.Isi sarebbero introdottiproprietà scavalcando il cancello di sicurezza di 1800 metri per poi scappare via con un quad rosso ed un pickup nero rubati all’interno dell’azienda agricola.