Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, vittoria convincente contro la Pielle Livorno

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiLachiude il trittico toscano con unasulla quotata(74-66) collezionando la terzaconsecutiva al palaPiccolo e riscattando il doppio stop subito in trasferta. I bianconeri hanno messo in mostra una prova dirompente nella prima parte di gara e reattiva nella seconda, volgendo a proprio favore la gara dopo che i livornesi erano riusciti ad impattare la contesa ed anche a portarsi in testa. Un Diouf straripante ha firmato la classica gara dell’ex, ma ha trovato supporto in tutti i suoi compagni a cominciare da un essenziale Heinonen (5/6 da tre per lui) per finire ad un incisivo D’Argenzio (5/5 da 2 e 6/8 ai liberi), senza dimenticare le più che positive prove di tutti gli atleti mandati in campo da coach Damiano Cagnazzo.