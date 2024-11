Spazionapoli.it - Osimhnen, la cessione a gennaio e l’ipotesi Zirkzee: tutta la verità sul super affare

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli a, lasciando spazio ad un intreccio conin azzurro:lasull’Una voce che ha iniziato a circolare nella tarda giornata di ieri e che starebbe prendendo sempre più quota anche in queste ore. Victor Osimhen ceduto a titolo definitivo già nel mese die Joshuain maglia azzurra per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. Sembra quasi fantacalcio, detto così, eppure delle fondamenta dipotrebbero esserci, anche se l’ipotetica trattativa è complicatissima.In primo luogo c’è da sistemare definitivamente Osimhen e già questo aspetto è tra i più complessi in senso assoluto. Sappiamo perfettamente quanta difficoltà ci sia stata nel far partire il nigeriano la scorsa estate, tanto da cederlo solamente in prestito al Galatasaray a settembre.