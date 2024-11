Anteprima24.it - Osimhen al Manchester United: i Red Devils offrono Zirkzee e soldi al Napoli, Conte ci pensa

Tempo di lettura: 2 minutiIl mercato deltorna al centro della scena, e questa volta è ila muoversi per Victor. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, sta vivendo un’altra stagione da protagonista: 8 gol e 4 assist in appena 9 partite tra campionato ed Europa League, numeri che confermano la sua caratura da top player. Il suo rendimento non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione dei grandi club europei, tra cui proprio i Red.Secondo indiscrezioni riportate da Fanatik e rilanciate dalla Gazzetta dello Sport, il club inglese sarebbe pronto a presentare un’offerta che include il cartellino di Joshua, ex attaccante del Bologna, e un conguaglio economico per raggiungere la valutazione del nigeriano. Un’offerta importante, ma che potrebbe non soddisfare Aurelio De Laurentiis, che ha sempre fissato il prezzo dimolto oltre i 100 milioni di euro.