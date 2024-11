Tpi.it - Napoli, bambino di 10 anni accoltella 13enne che rifiuta di consegnargli il pallone

Un ragazzino di 13è statoto da undi 10a causa dida calcio. È successo a Giugliano in Campania, cittadina alle porte di.Secondo quanto ricostruito, la vittima dell’aggressione stava giocando a calcio con alcuni amici in un parco pubblico, quando ilgli si è avvicinato pretendo che gli venisse consegnato il.Al rifiuto da parte del, ildi 10ha estratto un piccolo coltello dalla tasca e glielo ha conficcato nella coscia sinistra, per poi scappare.Alcuni genitori di altri ragazzini presenti presenti sul posto hanno soccorso il, tamponandogli la ferita: il minorenne è stato poi portato dai propri famigliari al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano.I Carabinieri sono andati nel campo da calcetto in cerca di prove, ma l’impianto non è dotato di un sistema di videosorveglianza.