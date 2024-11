Quotidiano.net - Morta per la rinoplastica, palloncini bianchi e lacrime ai funerali di Margaret Spada

Leggi su Quotidiano.net

Lentini (Siracusa), 18 novembre 2024 – Applausi,e tanti abbracci aidi, la 22enne di Lentini (Siracusa)durante un intervento dieseguito in uno studio a Roma, finito sotto sequestro. Tantissime le persone che si sono recate nella chiesa di Santa Maria La Cava e Sant'Alfio in piazza Duomo, a Lentini. Stretti nel loro dolore la famiglia, i genitori e la sorella, che hanno concordato, insieme alla parrocchia, di vietare foto e riprese del rito religioso. Nel corso della sua omelia, don Maurizio Pizzo, parroco della chiesa, si è rivolto alla ragazza, che conosceva. "Cara, noi non ti vediamo. Ma tu, spero, possa vederci. Vedere che siamo tutti qui, tanti - ha detto il parroco nella sua omelia - insieme ai tuoi cari.