Mister Movie | Debutto da Record per Il Gladiatore 2 conquista il Botteghino

Debutto da Record per Il Gladiatore 2, conquista il Botteghino

L'attesissimo sequel di Il Gladiatore, diretto ancora una volta da Ridley Scott e con Paul Mescal nel ruolo principale, ha già fatto parlare di sé grazie a un debutto internazionale da record. Uscito il 30 ottobre 2024 a Sydney, il film ha dominato i botteghini in diversi mercati globali, con una reazione iniziale del pubblico estremamente positiva. Vediamo i dettagli di questa grande partenza per Il Gladiatore II.L'impatto globale: 87 milioni di dollari al botteghino internazionaleIl primo fine settimana internazionale di Il Gladiatore II ha incassato ben 87 milioni di dollari, con proiezioni in 63 mercati esteri. Questo ottimo risultato ha visto il film primeggiare al botteghino in numerosi paesi. Nel Regno Unito, ad esempio, ha guadagnato 11,4 milioni di dollari in 722 sale, posizionandosi al primo posto.