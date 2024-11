Iodonna.it - «Mi avevano detto che non potevo nemmeno piangere, per il mio bene». Eppure, in quel periodo in ospedale, ha trovato un motivo di rinascita

Leggi su Iodonna.it

Ospite a Che tempo che fa sul Nove, Lucia Annibali ha offerto una riflessione intensa sulla sua esperienza di vita, dalle ferite fisiche e psicologiche subite al percorso straordinario di. Undici anni dopo l’aggressione con l’acido, la sua voce risuona forte e chiara: «Non parlo di chi mi ha fatto del male, parlo di me. Mi piace raccontare di me stessa e di come ho scelto di riprendermi in mano la vita». Per raccontare la sua storia ha scritto un libro, Il futuro mi aspetta (Feltrinelli), insieme alla scrittrice e giornalista Daniela Palumbo. Lucia Annibali, la sua storia guarda le foto L’, il luogo della scoperta di séIlin, dopo l’aggressione, è stato uno dei momenti più difficili ma anche più trasformativi.