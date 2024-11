Cityrumors.it - “Ma cosa hai fatto, ci hai rovinato la vita”, i genitori alla ragazza che ha ucciso i neonati

Le parole intercettate nella sala d’attesa della caserma dei carabinieri con i tre che erano rimasti da soli. Disperata la mamma“Mahai? Come ti è venuto in mente di fare unacosì grave e assurda?“. A parlare è la mamma di Chiara Petrolini, lache hai due bimbi che ha avuto e li ha sepolti in giardino. Una storia allucinante e senza via d’uscita, soprattutto per la.“Mahai, ci haila”, iche ha(Ansa Foto) Cityrumors.itIn estate, appena si è venuti a conoscenza della storia dei bimbi sepolti in giardino, pochi credevano che potesse essere mai successa unadel genere, ma che soprattutto Chiara Petrolini sia riuscita a fare tutto questo inferno da sola. Nessuno ci credeva, ma a sentire le intercettazioni, pare proprio sia andata in questo modo.