L'Udinese e altri 6 club europei firmano il Patto per il clima

Alla Cop29 di Baku, dove si discute di finanzatica, ha partecipato anche, che è senza ombra di dubbio la squadra di calcio italiana più attenta alla sostenibilità e sempre in prima linea nella lotta contro il cambiamentotico. Ilfriulano, infatti, fa parte della ristretta cerchia che comprende in tutto 7che hanno preso parte, in Azerbaigian, all’evento dell’Eca, l’Associazione dei, proprio nell’ambito della Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamentitici. E per il mondo del calcio si è trattato di una storica partecipazione, mai avvenuta prima, a una Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente.scelta assieme adè stata scelta, per partecipare alla conferenza suldi Baku, assieme agli spagnoli dell’Atletico Madrid e del Real Betis, agli inglesi dei Liverpool e del Tottenham, ai portoghesi del Porto e agli azeri del Qarabag FK per l’impegno sociale e ambientale che, negli ultimi anni, ha dato origine a numerosi progetti attenti alla sostenibilità.