Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 5-6, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli olandesi tornano avanti nel sesto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVIZZERA DIFEMMINILE DALLE 7.00LADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-NORVEGIA DIFEMMINILE DALLE 15.0021.00: Duie stone azzurre a punto quando mancano otto tiri al termine del settimo end20.58: Stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del settimo end20.55: Stavolta è preciso Goesgens e piazza la stone al centro della casa, un punto per l’che torna a condurre, 5-620.53: ora sono due le stone a punto dell’, una delle quali coperta dalla stone olandese. Vediamo la scelta di Goesgens che potrebbe promuovere la sua stone bassa nella casa20.51: Goesgens va a cozzare con la penultima stone sulla guardia olandese posta sulla destra e non riesce ad appoggiarsi sulla stone azzurre che resta a punto.