LEGO Horizon Adventures: Guida ai Mattoncini Apex

In, esplorare il Cuore della Madre e le terre selvagge ti porta a scoprire nuove aree e sfide. Tra queste, leMachine Hunts rappresentano una delle modalità più avvincenti per i giocatori esperti, che cercano una sfida più intensa contro nemici potenziati e boss formidabili. Ecco tutto ciò che devi sapere per affrontarle con successo e ottenere premi utili!– Gamerbrain.netCos’è unaMachine Hunt?LeMachine Hunts sono missioni speciali che ti riportano in aree già visitate durante la storia principale, come le selvagge terre o i Cauldrons. Tuttavia, non è una semplice passeggiata: i nemici sono molto più forti, e dovrai affrontare veri e propri boss di alto livello con attacchi devastanti e strategie più complesse. Durante queste battaglie, i nemici sono accompagnati anche da altre macchine potenziate, creando scenari di combattimento ancora più impegnativi.