"La Serendipity" di Serena Autieri fa ballare e cantare il Cilea

Tempo di lettura: 2 minutiLa domanda che si facevano gli spettatori quando uscivano dal teatro era “Ma c’è qualcosa che nun sape fà?“. Canta, balla, recita, ha fatto anche la doppiatrice di Elsa, nel famoso cartone animato di Frozen. Ed ilgliene ha reso merito: le tre date in cui c’è stata “La“, era strapieno. Magari qualcuno ha fatto doppietta, vista la bontà dello spettacolo e la leggerezza: compreso Gigi Marzullo, presentatore d’eccezione nella pomeridiana di domenica, ha ammesso che ne avrebbe goduto per la seconda volta.cos’è che non sa fare? E’ mamma, moglie e figlia, sa cucinare e badare alla casa come la Dea Vesta. E sa tenere il palco di un teatro prestigioso come poche artiste. Venticinque canzoni senza intervallo, filate per un’ora e mezza, tra il classico napoletano, ‘O Sarracino e ‘O surdato ‘nnammurato in primis, che hanno fattola platea e la galleria; ma anche brividi e nostalgia con Tu ca nun chiagne e Caruso di Lucio Dalla; un accenno di tradizione romana, con Roma nun fa la stupida stasera tratta dall’opera de il Rugantino; non è mancato, infine, l’omaggio a Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu, e Il mondo di Jimmy Fontana cantato in duetta con la figlia Giulia, un vero prodigio.