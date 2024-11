Calciomercato.it - La Juventus sacrifica Fagioli: almeno 25 milioni e scambio col top club

La Juve deve finanziare il mercato di gennaio per rinforzare la difesa di Thiago Motta: il nuovo piano del Dt bianconero Giuntoli La mossa dellache non ti aspetti. La ‘Vecchia Signora’ potrebbere uno dei suoi gioielli per finanziare il mercato in vista della finestra di gennaio.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itThiago Motta ha la necessità di rimpolpare il reparto difensivo conun innesto, dopo i gravi infortuni al ginocchio rimediati da Bremer e Cabal. Il Dt Giuntoli potrebbe anche portare due difensori alla Continassa e un nome caldo in questo senso rimane sempre Skriniar. L’ex Inter gioca col contagocce al Paris Saint-Germain e si starebbe guardando intorno per cercare una nuova destinazione per avere maggiore spazio. La Juve avrebbe incassato il gradimento del giocatore, anche se lo scoglio sarebbe rappresentato dall’oneroso ingaggio da 10di euro all’anno dello slovacco.