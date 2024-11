Lettera43.it - Intesa Sanpaolo ed Edison Next insieme per la transizione energetica delle aziende

edhanno siglato un accordo per promuovere la decarbonizzazionefavorendo l’utilizzoenergie rinnovabili, così da aumentare la loro competitività sui mercati di riferimento. Le due realtà uniscono così le loro competenze per supportare le imprese nel raggiungimento degli obiettivi strategici della missione del Pnrr dedicata alla rivoluzione verde eecologica, sostenendole nell’adozione di modelli di produzione e consumo dell’energia più sostenibili ed economicamente vantaggiosi.edintercetteranno i bisognie proporranno loro soluzioni concrete per la decarbonizzazione e per cogliere le opportunità create dai nuovi sviluppi normativi e meccanismi di incentivazione.L’accordo si inserisce nel piano industriale 2022-2025 diIl cambiamento climatico e la crisihanno fatto emergere ulteriormente la necessità per il mondo imprenditoriale di abbracciare lagreen con un mix articolato di soluzioni come, ad esempio, l’efficientamento energetico e il fotovoltaico, tecnologia al centro del nuovo meccanismo previsto dal recente decreto Energy release 2.