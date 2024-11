Impresaitaliana.net - Internazionalizzazione. Vecchione&Partners, Tuccillo: “Opportunità per le PMI italiane”

Rosaria, consulente giuridico d’impresa dell’insegna Vecchione&Partners: “Per facilitare il processo diè indispensabile che le imprese abbiano le idee ben chiare, che si traducano, tra l’altro, in un Business Plan per questo progetto”«L’dell’impresa non implica solo una maggiore presenza commerciale sui mercati esteri, ma un cambio di visione strategica non solo per gli acquisti, la logistica, la comunicazione, le risorse umane e le altre “funzioni” dell’impresa, ma anche e soprattutto per la cultura internazionale dell’imprenditore e la tutela legale della sua impresa, che sono pianificate con un approccio attento al diverso scenario internazionale».Rosariaè consulente giuridico d’impresa dell’insegna Vecchione&Partners, fondata dal dottor Vittorio Vecchione e che si occupa di Consulenza Direzionale per le PMI di tutta Italia.