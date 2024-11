Lanazione.it - Il Tennis Giotto sarà anche nel 2025 in serie A2 maschile e femminile

Arezzo, 18 novembre 2024 – Ilgiocherà inA2nel. Le due squadre di punta del circolo aretino hanno archiviato la regular season con risultati positivi che hanno permesso di blindare un doppio quarto posto finale a un passo dai Play Off e di festeggiare la permanenza nel secondo più importante campionato nazionale. La stagione ha impegnato ilsu campi di tutta Italia e ha trovato uno dei motivi di maggior soddisfazione nel debutto di alcune promesse del vivaio quali la quattordicenne Bianca Vannelli e il sedicenne Raffaele Ciurnelli che, nonostante la giovanissima età, hanno vissuto le emozioni di scendere in campo in A2, rinnovando così la fiducia di poter vivere in futuro ulteriori passi in avanti. La squadraha chiuso la stagione in crescendo, con tre vittorie negli ultimi tre turni.