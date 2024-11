Formiche.net - Il regalo d’addio di Biden all’Ucraina, via libera agli attacchi in Russia. L’analisi del gen. Caruso

La decisione dell’amministrazione di Joedi autorizzare l’Ucraina all’utilizzo dei missili Atacms per colpire obiettivi in territorio russo segna una svolta significativa nel conflitto, in un momento di profonda transizione politica negli Stati Uniti. Questa mossa, che arriva mentre Kyiv affronta una delle fasi più critiche del conflitto, ha provocato una forte reazione da parte di Mosca, che l’ha definita una “grave escalation” del conflitto.La risposta del Cremlino non si è fatta attendere, con l’annuncio di contromisure specifiche per neutralizzare la nuova minaccia. Laha già iniziato a riposizionare i suoi asset militari strategici, spostando depositi di munizioni e centri di comando oltre la portata dei missili americani, e ha intensificato le misure di difesa aerea nelle regioni potenzialmente a rischio.