Top-games.it - I 5 peggiori giochi per PlayStation 1

Leggi su Top-games.it

La1 è stata una delle console più amate e rivoluzionarie della storia dei video, capace di regalare emozioni e avventure indimenticabili a milioni di giocatori. Tuttavia, non tutti i titoli che sono usciti per questa piattaforma sono stati all’altezza delle aspettative, anzi alcuni sono stati veri e propri flop, sia dal punto di vista commerciale che da quello critico. In questo articolo, vogliamo elencare i 5per1, quelli che dovreste evitare a tutti i costi se non volete rovinarvi il ricordo di questa fantastica console.South Park, assolutamente tra iper1Il celebre cartone animato creato da Trey Parker e Matt Stone ha avuto diverse trasposizioni videoludiche, ma quella per1 è stata una delle più deludenti.