Ilveggente.it - Gratta e vinci di Natale, la Tombola si rifà il look: cartelle da 2 milioni

Leggi su Ilveggente.it

Tutto quello che c’è da sapere sui 3 nuovidi.Chiunque abbia trascorso anche solo unin famiglia, nel corso della sua vita, sa bene che, ad un certo punto, smaltiti i bagordi del pranzo o della cena, è tempo di dedicarsi ad un’attività tipicamente dicembrina. Ci riferiamo alla mitica, simbolo indiscusso delitaliano, capace di mettere tutti d’accordo, sia grandi che piccini.di, lasiilda 2– Ilveggente.itE se è vero che niente e nessuno potrà mai sostituire il piacere derivante dal gioco in carne ed ossa, è altrettanto vero che i giocatori saranno ben lieti di sapere che, da questo momento in poi, per giocare anon sarà più necessario aspettare la Vigilia o il 25 dicembre. Adesso si può sfidare la sorte anche da soli, per quanto strano possa sembrare.