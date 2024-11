Lapresse.it - Gas esilarante: cos’è la droga della risata e i suoi effetti

Leggi su Lapresse.it

A base di “protossido di azoto” il gastorna di moda comeda sballo. I giovani lo usano come per ieuforizzanti riempiendo dei palloncini con questa sostanza e inalandola a grandi boccate. Il gas viene utilizzato anche in campo medico, come analgesico e anestetico. Incolore, non infiammabile e dall’odore lievemente dolce viene impiegato anche nel settore industriale. Già nel ‘700 era usato durante le festesocietà borghese, le cosiddette laughing gas parties, ed ancora oggi, secondo le statistiche è la seconda sostanza ricreativa più usata dopo la cannabis.GliTra glipiù comuni ci sono la leggerezza corporea, i cambiamenti nelle percezioni tattili, visive e uditive, disorientamento, vertigini, diminuzione dei livelli d’ansia, aumento del senso dell’umorismo.