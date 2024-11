Iltempo.it - “Faremo la nostra parte”. L'Ordine dei medici si muove sul caso di Margaret Spada

Leggi su Iltempo.it

Ildella giovane, morta durante un intervento di rinoplastica, è all'attenzione dell'deidi Roma che ha aperto un fascicolo sui 2coinvolti nella vicenda, padre e figlio, per valutare la loro posizione sul piano disciplinare. «la», le parole all'Adnkronos del presidente dell'romano, Antonio Magi, che rivolge un appello ai cittadini a «usare l'» perché è «un ente a tutela del paziente». Quindi, indi anomalie o dubbi sull'operato di un medico, «è possibile presentare esposti, anche anonimi. Non ci sono problemi: se le motivazioni ci sono, noi interveniamo immediatamente - assicura Magi - per salvaguardare in primis la salute dei cittadini e anche la professione, deontologicamente votata proprio a questo obiettivo».