Gaeta.it - Ercolano: esplosione devastante uccide tre giovani, indagini su attività illecite di fuochi d’artificio

Facebook WhatsAppTwitter Un’si è verificata nel primo pomeriggio di oggi a, in provincia di Napoli. Il luogo dell’incidente è un appartamento rialzato situato in via Patacca 94, all’incrocio con San Giorgio a Cremano. Le prime informazioni fornite dai carabinieri della Tenenza locale indicano che l’ha coinvolto esclusivamente l’appartamento stesso. Le forze dell’ordine stanno attualmente svolgendo accertamenti approfonditi per chiarire le circostanze dell’accaduto.e vittime identificateDai primi accertamenti sembra che l’appartamento in questione fosse adibito a deposito e produzione non autorizzata di. Questo ha sollevato interrogativi riguardo alla sicurezza e alla legalità delle operazioni che vi si svolgevano. Al momento, non è chiaro chi fosse l’occupante dell’immobile, ma lesono già in corso.