Enrico Nigiotti, il nuovo singolo del cantautore è Tu sei per me

Tu sei per me è il titolo deldi, una power ballad dalle influenze country e gospel e dalla grande intensità emotivaPotente, intenso, diretto: Tu sei per me (Columbia Records / Sony Music Italy) è ildi, disponibile da venerdì 22 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ad annunciare la nuova uscita è stato proprio, che sui suoi profili social ha postato un video nel quale canta in anteprima una parte delbrano, nell’inedita veste di pianista e accompagnato da un suggestivo duo di coristi gospel.Non servono troppi giri di parole per dire mi sono innamorato di te:torna con una nuova power ballad dalle influenze country e gospel e dalla grande intensità emotiva. Scritta dallo stessoe prodotta da Jvli e daBrun, Tu sei per me è il modo più semplice e naturale per dichiarare quello che provi alla persona che ami: un crescendo sonoro che esplode nel finale in una dedica d’amore senza riserve.