Energia Basseghini Arera | Crisi alle spalle Serve il giusto mix gas-rinnovabili-nucleare

Alessio Gallicola Quando Putin ha attaccato l'Ucraina, reduci com'eravamo dallaCovid, che ci aveva fatto prendere dimestichezza col capitolo costi dell', abbiamo pensato che lassù ci fosse qualcuno che ce l'avesse con noi. Ma come, dopo il sovraccarico di consumi energetici per far trascorrere con tutti i comfort le lunghe giornate in isolamento arrivano le sanzioni alla Russia, dalla quale importiamo la maggiore quantità di gas? Una congiura. Da allora abbiamo scoperto che c'è in Italia un soggetto, l', che regola e controlla l'tutelando noi consumatori. Stefano Besseghini, che dell'è il presidente, per carattere farebbe volentieri a meno di comparire in pubblico e nei servizi di giornali e televisioni, ma da allora ha dovuto fare i conti con la nuova realtà di esposizione mediatica.