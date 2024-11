Secoloditalia.it - Emilia, “bomba” a sinistra: il Pd si mangia gli alleati. E De Pascale già spaventa la Schlein

Bersani, Bonaccini,, De: se tre indizi fanno una prova, statene certi che anche il fresco vincitore delle elezioni inRomagna prima o poi, forse più prima che poi, proverà a prendersi il Pd forte del consenso toccato nella regione più rossa d’Italia. Una vittoria, quella di De, troppo ampia per non creare problemi, sia aglidel “campo largo” che alla leadership della stessa. Il voto inconferma la tendenza della Liguria, la regione persa di un soffio: il Pd cresce e “cannibalizza” gli. I Dem toccano percentuali bulgare incon il possibile sfondamento ben oltre il 40 per cento ma per glila musica diversa: leggermente al di sotto del risultato delle europee Alleanza Verdi ee, come in Liguria, male i 5 Stelle in calo di consensi rispetto al voto di giugno: era al 7,2 incontro il 3,6 di oggi mentre le liste centriste stanno sull’ordine di un paio di punti percentuali.