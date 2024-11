Lanazione.it - Elezioni Umbria, chi sono i più votati tra i candidati consiglieri: Romizi e Meloni al top

Perugia, 18 novembre 2024 – Con i dati non ancora definitivi, intorno alle 21 però cominciava a delinearsi la classifica dei piùtra iper leregionali dell’. Diversi i punti fermi, i nomi forti che non hanno tradito e che hanno fatto il pieno di preferenze. Due in particolare. Simona, già capogruppo del Pd in consiglio regionale, espressione dei cittadini del Trasimeno, è tra i nomi più: 3848 appunto, intorno alle 21, le preferenze che ha raccolto. Tra i Cinque Stelle, la più votata è nettamente Emanuela Arcaleni, insegnante, già consigliera comunale a Città di Castello con una lista civica. “Abbiamo costruito una coalizione forte – aveva detto Arcaleni durante la campagna elettorale – per superare lo scempio fatto dalle destre sulla sanità pubblica.