Iltempo.it - Elena Cecchettin ora dà la colpa al governo: "Cosa avete fatto?". Polemica con Valditara

Leggi su Iltempo.it

si scaglia contro ildi Giorgia Meloni. «Dico solo che forse, se invece di fare propaganda alla presentazione della fondazione che porta il nome di una ragazza uccisa da un ragazzo bianco, italiano e 'per bene', si ascoltasse non continuerebbero a morire centinaia donne nel nostro Paese ogni anno», le parole su Instagram della sorella di Giulia. Parole pronunciate nel giorno della presentazione della fondazione che porta il nome della studentessa ventiduenne di Vigonovo uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta e che suonano come una risposta a distanza alle affermazioni del ministro dell'Istruzione Giuseppe. «Mio padre ha raccolto i pezzi di due anni di dolore e ha messo insieme unaenorme. Per aiutare le famiglie, le donne a prevenire la violenza di genere e ad aiutare chi è già in situazioni di abuso.