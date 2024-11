Gqitalia.it - Dune: Prophecy fa pensare a Game of Thrones, House of Cards e persino Matrix, che non è poco

, almeno nei suoi primi episodi è una combinazione esplosiva di registri. La serie prequel e spin-off degli ultimi adattamenti cinematografici della trilogia di Frank Herbert mette insieme elementi della fantascienza con altri dal fantasy e propone molte scene degne di una serie a tema politico.Mi direte “sai, che novità!” e lo capisco, ma la politica pare la vera leva di questa storia. Con una grande protagonista: una reverenda madre nata Harkonnen e determinata a riportare agli antichi fasti il proprio casato caduto in miseria durante la Guerra. contro le macchine pensanti!! Un pezzo di storia che ci spiega in pochi minuti perché innon compaiono mai dei veri computer che, anzi, sono stati sostituiti dai mentat, praticamente dei calcolatori umani.Emily Watson è Valya inValya, questo il nome del personaggio, che vediamo sia da ragazzina che da adulta, è colei che, al momento in cui inizia la storia, tiene insieme da 30 anni la sorellanza Bene Gesserit ma anche l'Impero, impegnata a mantenere l'equilibrio cosmico garantendo matrimoni combinati che non mettono a rischio uno stato di relativa pace, ma favorendo anche il suo piano di riscatto familiare (obiettivo per il quale è disposta a tutto).