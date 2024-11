Dardust | Il mercato? Non mi interessa altrimenti avrei fatto un disco di feat – L’intervista

Leggi su Open.online

«L’intento era di cercare la bellezza dove apparentemente non c’è», in un panorama culturale musicale perennemente condizionato dal, l’uscita di uncome Urban Impressionism, firmato da, è una notizia. Non solo perché parliamo di un musicista che dine sa qualcosa avendo contribuito a comporre o produrre una gigantesca quantità di hit (giusto per ricordarne qualcuna: La coda del diavolo di Rkomi ed Elodie, Soldi di Mahmood, Cenere di Lazza, La noia di Angelina Mango, Voce di Madame). Ma Dario Faini, classe 1976, da quell’universo così ricco e sbrilluccicante ha deciso di fare un passo indietro: «unda producer con tanti– rivela infatti a Open -. Non mise c’èo no per questo genere di musica, illo apri tu facendo una cosa che è assolutamente onesta».