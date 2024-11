Ilfattoquotidiano.it - Da Black Mirror alla realtà: Donald Trump usa cani-robot per la sicurezza nella sua residenza di Mar-A-Lago

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Su TikTok è diventato virale un video che mostra un cane-a difesa delladi Mar-a-, in Florida, di proprietà del nuovo presidente degli Stati Uniti. La macchina,quale è stato dato il nome di Spot e realizzata dBoston Dynamics, ricorda moltissimo idell’episodio Metalhead della celebre serie di Netflix,, rendendo la serie distopica sempre più reale.Il modello Spot non è armato e può essere controllato sia a distanza sia in maniera automatica, purché il percorso sia pre-programmato. Questisono spesso impiegati per l’ispezione di potenziali minacce come ordigni esplosivi. La BBC, che ha diffuso alcune immagini delin azione, ha riferito che sui lati del cane è presente un cartello con un avviso chiaro e insolito: “Non accarezzare”.