Gaeta.it - Crisi idrica a Catanzaro: attivate autobotti per rifornire le zone in difficoltà

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo problema idrico ha colpito, costringendo le autorità a intervenire con misure urgenti per garantire un minimo di rifornimento d’acqua ai cittadini. Dopo una precedenteche ha colpito la città, di recente il servizio idrico ha subito un’altra fermata, e per fronteggiare questa emergenza, l’Amministrazione comunale ha deciso di mobilitareper la distribuzione di acqua non potabile. La situazione, in costante monitoraggio, sta interessando numerose aree della città, creando disagi non solo ai residenti, ma anche a diverse attività commerciali.Attivazione dellee pianificazione della distribuzioneL’Amministrazione comunale ha collaborato con Sorical per attivare un servizio didalle prime ore di oggi. Attraverso una nota ufficiale, il Municipio ha informato i cittadini riguardo a questa iniziativa, sottolineando l’importanza di garantire un approvvigionamento d’acqua, anche se non potabile, allecolpite dalla