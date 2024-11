Lettera43.it - Coca-Cola criticata per gli spot di Natale generati dall’IA

Conservare la tradizione adattandola ai tempi moderni. È quanto ha spintoa utilizzare l’intelligenza artificiale per ricreare in una nuova versione il suodidel 1995, il famoso Holidays Are Coming con i camion rossi ricoperti di lampadine che sfrecciano sotto la neve. Già in onda nel Regno Unito e disponibili sui canali YouTube, tuttavia, hanno ricevuto varie critiche dagli utenti che, sui social, hanno parlato di «spettacolo distopico raccapricciante». Frutto di una collaborazione fra l’azienda delle bibite e alcuni studi di produzione specializzati nell’IA, presentano diverse imprecisioni estetiche che riguardano i volti dei personaggi, i dettagli dell’ambiente esterno e persino dei mezzi.Le maggiori critiche aglidirealizzati con l’intelligenza artificialeIl nuovo filmato per il2024 riprende senza mezze misure quello cherealizzò per le feste del 1995.