Cina-Brasile: Xi impaziente di rafforzare ulteriormente relazioni

Rio de Janeiro, 18 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato di esseredi avere un approfondito scambio di opinioni con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva sull’ulteriore rafforzamento delle, sulla promozione della sinergia delle strategie di sviluppo dei due Paesi e sulle questioni internazionali e regionali di interesse comune. Xi ha formulato queste osservazioni in una dichiarazione scritta al suo arrivo a Rio de Janeiro per la 19ma edizione del Vertice dei G20 e per una visita di Stato in.(Xin) Agenzia Xinhua